Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2)
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Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2)

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞEdirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi.

02.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:27
Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2)

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞ

Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.

Burçak BOZKUŞ- Osman BAKIR/EDİRNE, -


Kaynak: DHA

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