Sınırda Yoğun Yağış ve Sis Hakim
AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sınırda Yoğun Yağış ve Sis Hakim

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, yoğun sis ve yağış etkili oluyor.

Sınırda Yoğun Yağış ve Sis Hakim

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, yoğun sis ve yağış etkili oluyor.

Zeytin Dalı Harekatı 40'ıncı gününde sürerken, operasyonun gerçekleştirildiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında yoğun sis ve yağmur nedeniyle adete göz gözü görmüyor. Yoğun yağmur ve sise rağmen Afrin kırsalında Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor. Bölgede arazinin çamur olması nedeniyle Mehmetçiğin tedbirlerini artırdığı öğrenildi. - KİLİS

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