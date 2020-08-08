Sınırda yangın alarmı, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı
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Sınırda yangın alarmı, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı.

Sınırda yangın alarmı, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı
08.08.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:16

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 2 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı. Sınırda ekipler alarmda beklerken bazı bölgelerde yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahalede bulunuyor.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevlerin rüzgarın da etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ulaşmasına ramak kaldı. Alevlerin bir bölümü köy istikametine, bir bölümü ise Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine ilerliyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Alevlerin Türkiye'ye girmesine 5 metre kalırken, Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor. Edirne İl Özel İdaresine bağlı arazözler ile birlikte Türkiye sınırında yol açma çalışmaları da yapılırken, Türkiye sınırının bazı bölgelerinden itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahale gerçekleştiriyorlar.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılıyor

Yangının devam ettiği bölgede, rüzgar hızının saatte 32 kilometre hızda olması alevlerin yayılmasına sebep oluyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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