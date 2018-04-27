Sınırda Yakalanan Yavru Köpekler İçin İhale Yapıldı - Edirne

Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenirken sınır kapısında yakalanan 9 yavru köpeğin satışı için ihale düzenlendi.

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen ihalede köpekler, bin 204 lira ile bin 558 lira bedelle açık artırma usulü, satışa çıkarıldı. İhaleye 4 kişi katıldı.

İhale komisyonunca yapılacak değerlendirmenin sonucunda köpekler, 30 Nisan'da sahiplerine teslim edilecek.