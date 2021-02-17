Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede
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Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

17.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:07
Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

HATAY'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 5'i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

HATAY'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 5'i Rusya, biri Libya uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Narlıca Mahallesi'nde görev yapan hudut kartallarının Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Şüphelilerden Rusya uyruklu kadının, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan arandığı belirtildi.Şüpheliler, Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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