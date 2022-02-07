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Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B., tutuklandı.

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, dün İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen, terör örgütü PKK şüphelisi Z.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Z.B., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan, İpsala, Terör, PKK, Güncel, Haber

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