Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındayken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.Ö., mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:52
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde, 'a yasa dışı geçiş hazırlığındayken, ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.Ö., mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'ya bağlı Kuzucu köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, yapılan GBT sorgusunda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan S.Ö. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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