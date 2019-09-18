Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

18.09.2019 10:42
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Üyüklütatar 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan R.Ö'yü yakaladı.

FETÖ şüphelisi R.Ö'nün, "signal" ve "falcon" programları kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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