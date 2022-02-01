Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Haberler
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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, İpsala, Güncel, Haber

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