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Sınırda yakalanan eski HDP'li başkan ve iş adamı Adıyaman'a getirildi

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Sınırda yakalanan eski HDP'li başkan ve iş adamı Adıyaman'a getirildi

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ve bir iş adamı Adıyaman'a getirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan HDP'li eski belediye başkanı ve bir iş adamı Adıyaman'a getirildi.

Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan tutuklanan ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraatine itiraz edilen iş adamı Abuzer A. ile HDP'li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalanmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca her 2 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Abuzer A. ve Hüseyin Y.'nin sınır ötesine geçtikleri ancak Yunanistan askerlerince üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına itildikleri ve burada Türk Sınır birliklerince yakalandıkları öğrenildi. Burada gözaltına alınan 2 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havayoluyla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra araçla Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen iki şahsın üzerindeki eşofmanlar çekti. Yunan askerleri tarafından soyulduktan sonra Türkiye sınırına atılan şahısların kıyafetsiz kalmaması için Türk askerleri tarafından kendilerine eşofman verildiği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, il Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Sınırda yakalanan eski HDP'li başkan ve iş adamı Adıyaman'a getirildi

Sınırda yakalanan eski HDP'li başkan ve iş adamı Adıyaman'a getirildi

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