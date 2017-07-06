Sınırda Yakalanan Canlı Bombalar Tutuklandı

Sınırda Yakalanan Canlı Bombalar Tutuklandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı operasyonuyla geçtiğimiz ay Altınözü İlçesi'nde yakalanan 2'si Türk 3'ü Suriyeli 5 DEAŞ üyesi canlı bomba ve onlara yardım eden 3 kişi bu sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınırda Yakalanan Canlı Bombalar Tutuklandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı operasyonuyla geçtiğimiz ay Altınözü İlçesi'nde yakalanan 2'si Türk 3'ü Suriyeli 5 DEAŞ üyesi canlı bomba ve onlara yardım eden 3 kişi bu sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Hatay