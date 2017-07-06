Sınırda Yakalanan Canlı Bombalar Tutuklandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı operasyonuyla geçtiğimiz ay Altınözü İlçesi'nde yakalanan 2'si Türk 3'ü Suriyeli 5 DEAŞ üyesi canlı bomba ve onlara yardım eden 3 kişi bu sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Hatay