Sınırda yakalanan 2 pkk'lı tutuklandı

10.09.2019 17:31

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan ve PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki sınır birliği askerleri, askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan S.G. ve G.Ö. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA