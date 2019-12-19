Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

19.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:31
Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'a gitmek isterken tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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