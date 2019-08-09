Sınırda uyuşturucu operasyonu

09.08.2019 10:06

İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 89 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, İpsala Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a çıkış için gelen tırı durdurdu.

Risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edilen araçta, çekici içerisinde bulunan şoför yatağı kısmında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerle detaylı arama yapıldı.

Aramada, 86 paket içerinde 89 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA