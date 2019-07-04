Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyü yakınlarında şüpheli gördükleri A.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi ile sürücü A.E. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan H.Ö. ile DHKP-C şüphelisi H.A. oldukları belirlendi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

- Edirne