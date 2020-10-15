Sınırda pirinç kaçakçılığı
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Sınırda pirinç kaçakçılığı

15.10.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:05
Sınırda pirinç kaçakçılığı

Türkiye'den Suriye'ye giden bir tırda yapılan kontrollerde beyan edilenden daha az miktarda ve kalitede pirinç ele geçirildi.

Türkiye'den Suriye'ye giden bir tırda yapılan kontrollerde beyan edilenden daha az miktarda ve kalitede pirinç ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere, gelen tır durduruldu. Tırda yapılan kontrolde 15 bin 30 kilo yuvarlak pirinç yüklü olduğunu beyan edilmesine karşın, yapılan kontrollerde 5 bin 450 kilo kırık pirinç cinsi tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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