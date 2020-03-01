Sınırda Mehmetçiğe destek
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Sınırda Mehmetçiğe destek

İdlib'teki Mehmetçiğe destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.

01.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:35
Sınırda Mehmetçiğe destek

'teki Mehmetçiğe destek için Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.


Çeşitli illerden kendi imkanlarıyla 'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp askerlere destek olan vatandaşlar, Mehmetçik için dua okudu. Osmaniye'den ailesiyle geldiğini belirten Adem Mıhlıoğlu, "Sınırın sıfır noktasından askerimize destek olmaya geldik. Manevi olarak yanlarında olmaya geldik, şuan elimizden bu geliyor" dedi


70 yaşındaki Fatma Mıhlıoğlu ise, "Allah ordumuza güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır versin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Allah yardım etsin" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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