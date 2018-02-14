Sınırda Köylüler Bombardımanı İzliyor
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Sınırda Köylüler Bombardımanı İzliyor

Kilis’in sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör hedeflerine yönelik yapılan bombardımanları evlerinin balkonları ile köy meydanından izliyor.

Sınırda Köylüler Bombardımanı İzliyor

Kilis'in sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör hedeflerine yönelik yapılan bombardımanları evlerinin balkonları ile köy meydanından izliyor.

Afrin'deki terör hedefleri Türk savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs topları, tanklar, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve ateş destek vasıtalarıyla karadan bombalanıyor. Kilis'in sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar harekatı çıplak gözle izlerken, günlük yaşamları da devam ediyor. Çocuklar ise çatışmalar, atılan top mermileri ve patlama seslerine rağmen oyunlarını oynamaya devam ediyor. - KİLİS

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