Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.
28.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:20
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.
Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye'den Türkiye sınırına girdi.
(Umutcan İşledici - İsmet Biçen/İHA)
Kaynak: İHA