Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
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Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.

28.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:04
Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği

'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu 'da bulunan Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.


Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye'den Türkiye sınırına girdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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