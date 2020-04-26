Sınırda helikopter hareketliliği
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Cilvegözü, Reyhanlı, Suriye, Haber

Sınırda helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya...

26.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:46
Sınırda helikopter hareketliliği

Sınırda helikopter hareketliliği

HATAY - Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi

Sınırda helikopter hareketliliği

Kaynak: İHA

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