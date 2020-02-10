Sınırda helikopter hareketliliği
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Sınırda helikopter hareketliliği

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

10.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:47
Sınırda helikopter hareketliliği

'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından 'da sınırında askeri hareketliliği yaşandı.


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.


Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkiyatları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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