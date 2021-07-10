Sınırda bayram sevinci
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Sınırda bayram sevinci

Sınırda bayram sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte bayram için ülkelerine dönen Suriyelilere ve gümrükte görev yapan personellere temizlik seti dağıtarak bayramlarını kutladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ile birlikte bayram için ülkelerine dönen Suriyelilere ve gümrükte görev yapan personellere temizlik seti dağıtarak bayramlarını kutladı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ve Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş ensar şehir Akçakale'de Suriyelilerin bayram heyecanına ortak oldu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Akçakale Gümrük Kapısı'nda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen güvenli bölgelere geçişleri sürüyor. Başkan Yalçınkaya da Vekil Akay ve Belediye Başkan Yardımcısı Karataş ile birlikte hem Suriyelilerin bayramını kutlamak hem de geçiş sürecinde görev yapan personellerle buluşmak için sınır kapısına gitti. Burada önce Suriyeliler ile ardından görevli personellerle bir araya gelen Başkan Yalçınkaya ve Vekil Akay temizlik seti dağıtıp herkesin bayramını kutladı.

"Temennimiz bölgenin eski haline dönmesi"

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya "Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale bir destan yazdı. Şimdi terörden temizlenen bölgelere kardeşlerimiz bayram ziyaretine gidecekler. Buradan Şam'a kadar olan bölgenin de huzur, sükünete kavuşması ve Gümrük Kapısı ile bölgenin eski günlerine dönmesi temennimiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimiz, bakanlarımız bu gayret içerisinde çaba sarf ediyorlar. İnşallah yakın bir zamanda çok daha güzel günlere kavuşuruz ümidi ile bayramlarını kutluyorum" dedi.

"Bizlere her türlü imkanı sundular"

Suriyeli vatandaş Hamid Muhammed de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle Türk hükümetine ve vatandaşlarına bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederiz. Bizlere gösterdikleri ilgi alaka ve yardımlarından dolayı Akçakale Belediye başkanı ve Milletvekiline de teşekkür ederiz. Bizlere her türlü imkanı sundular, her şeyimiz var, çok mutluyuz. Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve Suriye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Sınırda bayram sevinci
Sınırda bayram sevinci
Sınırda bayram sevinci
Sınırda bayram sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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