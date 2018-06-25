Sınırda Ayrılan Aileler: Trump Yönetimine Dava Açan Guatemalalı Anne Beata Mejía Mejía'nın Hikayesi

Trump yönetimine yedi yaşındaki oğlunu alıkoydukları gerekçesiyle dava açan Guatemalalı anne Beata Mariana de Jesús Mejía Mejía, çocuğuna Cuma günü kavuştu.

Darwin bulunduğu merkezden bırakıldıktan sonra annesiyle Baltimore/Washington Uluslararası Thurgood Marshall Havaalanı'nda bir araya geldi.

Mejía Mejía, kavuşma anına tanıklık eden gazetecilere "Bakın, nasıl üzgün. Ama şimdi beraberiz ve kimse bizi bir daha ayıramaz." diye konuştu.

38 yaşındaki Mejía ile oğlu, bir ay önce Meksika'dan ABD'ye geçmelerinden hemen sonra "hiçbir gerekçe gösterilmeden" birbirlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı.

Mejía Mejía Baltimore, Maryland'de bir gözetim merkezine konurken oğlu bilgisi dışında Phoenix, Arizona'da bir merkeze gönderilmişti.

Haftabaşında Mejía Mejía ABD hükümetinin oğlunu kendisinden bir değil iki sefer ayırdığını düşündüğünü söylemişti.

İlk ayrılıklarının sınırı hemen geçtikten sonra olduğunu, geçen Çarşamba günü buluşacakları söylendiği halde bunun gerçekleşmeyeceği haberini de avukatından bir cep mesajıyla aldığını anlatmıştı.

Mejía Mejía BBC İspanyolca Servisi Mundo'ya yaptığı açıklamada "Kalbime bıçak saplanmış gibi hissettim" diye konuşmuştu.

Darwin, son altı haftada kaçak olarak Meksika - ABD sınırını geçen ve ailelerinden ayrılmaya zorlanan 2000'i aşkın çocuktan sadece biri.

Bunun nedeni ise Başkan Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı "sıfır tolerans" politikası.

Washington, ABD'ye yasadışı yollardan girmek isteyen ya da gerekli dokümanları sağlayamayan ailelere ve çocuklara karşı müsamaha göstermiyor.

Ebeveynleri ülkeye yasa dışı girdikleri gerekçesiyle yargılanmayı beklerken, çocuklar başka yerlere götürülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yurt içi ve yurt dışından gelen tepkiler üzerine söz konusu uygulamayı Çarşamba günü iptal etti, "Çocukların ailelerden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım" dedi.

Ancak karardan önce ayrı düşmüş aile üyelerini buluşturmaya yönelik özel bir madde bulunmuyor.

Tam da bu konumda olan Mejía Mejía da kendisini oğlundan zorla ayırarak insan haklarına aykırı davrandığı gerekçesiyle ABD hükümetine dava açtı.

"Oğlumu aldılar beni de kilitlediler"

Dava dosyasına göre Mejía Mejía 19 Mayıs civarında Arizona yakınlarında oğlu kucağında, sınırı geçmeyi başardı. Üç gün sonra oğlu hiçbir açıklama yapılmadan kendisinden alındı.



11 gün sonra Arizona'da bir merkeze nakledilen Mejía Mejía'ya, bilgi almak için arayabileceği bir telefon numarası verildi ancak Mejía Mejía bu numaradan kimseye ulaşamadı.

BBC İspanyolca Servisi Mundo'nun ABD Göçmen ve Sınır Koruma İdaresi'nden konuyla ilgili görüş alma talebi yanıtsız kaldı.

Mejía Mejía'nın iltica başvurusu, ancak 15 Haziran'da kefaletle serbest bırakıldıktan sonra işleme sokuldu.

Başvuru ayrıntılarında Mejía Mejía'nın aile içi şiddete maruz kaldığı, üç çocuğunun daha olduğu bilgisi yer alıyor. Ayrıca "ABD'ye yasadışı yollardan girmekle de suçlanmıyor."

İkinci ayrılık Mejía Mejía"Çok üzüldüm çünkü bebeğim hiç böyle değildir. Capcanlı, yaramaz bir oğlandır. Her anne gibi onun hiç de iyi olmadığını anlayabiliyordum."diye konuştu.

İkinci ayrılık buluşma için Çarşamba günü belirlenmiş olsa da bilinmeyen bir nedenle Darwin'in bineceği uçağın iptal edilmesiyle yaşandı.



Mejía Mejía'yı temsil eden hukuk firması Nexus Servicesi, BBC'ye yaptığı açıklamada ABD hükümetinin bu konuda da hiçbir bilgi vermediğini söyledi.

Anne ile oğlu iki gün sonra buluştu ancak Mejía Mejía ABD hükümetinden tazminat talep ettiğini açıkladı.

"Acım büyük ama sonuna kadar savaşacağım."