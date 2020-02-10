Sınırda askeri araç hareketliliği

10.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:19

SURİYE'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı gözlemlenirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

Kaynak: DHA