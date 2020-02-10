Sınırda askeri araç hareketliliği
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Sınırda askeri araç hareketliliği

SURİYE'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

10.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:19
Sınırda askeri araç hareketliliği

SURİYE'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı gözlemlenirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.


Kaynak: DHA
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