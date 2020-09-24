Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı

Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı Kilis'te, Suriye sınır hattında askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker, 11'i mülteci 16 kişi yaralandı.

Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı

KİLİS - Kilis'te, Suriye sınır hattında askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker, 11'i mülteci 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09.00 sıralarında Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geçen bur gurup mültecinin fark edilmesi üzerine 1'inci Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, mültecileri müdahale ederek yakaladı. Daha sonra içerisinde kadın ve çocuklarında bulunduğu 11 mülteci ile askeri araç Demirışık Hudut Karakoluna gelirken arazinin engebeli olması nedeniyle askeri araç devrildi. Kazada 5 asker ile 11 mülteci yaralandı. Yaralılar, sınır hattından ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker ile mültecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın haber alınmasından sonra 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç olay yerine giderek incelemelerde bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ