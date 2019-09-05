Sınırda 9 fetö şüphelisi yakalandı

05.09.2019 17:48

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 9 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 6 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren H.K., H.K., H.K., M.K., F.K. ve M.K. oldukları belirlendi.

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyünde de sınır birliği ekiplerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan 3 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren M.A., M.G. ve E.G. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA