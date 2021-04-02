Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.