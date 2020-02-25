Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

25.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:17

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki Arda Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.A., B.C., E.C., S.Y. ve E.A. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA