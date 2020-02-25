Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

25.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:17
Sınırda 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

'de, yasa dışı yollardan 'a gitmek isteyen 5 FETÖ/PDY şüphelisi, ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki Arda Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, FETÖ/PDY ile bağlantılı M.A., B.C., E.C., S.Y. ve E.A. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

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