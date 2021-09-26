Sınırda 4 bin 558 saka kuşuyla yakalanan kişiye 4 milyon 331 bin lira ceza
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında, 4 bin 558 saka kuşuyla yakalanan kişiye 4 milyon 331 bin 830 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında, 4 bin 558 saka kuşuyla yakalanan kişiye 4 milyon 331 bin 830 lira ceza kesildi.
Babatorun Mahallesi kırsalında bir şüphelinin saka kuşlarını Suriye'ye götüreceği bilgisi üzerine, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri harekete geçti.
Jandarma ve hudut birlikleriyle yapılan operasyonda, şüphelinin beraberindeki kafesler içerisinde 4 bin 558 saka kuşu bulundu.
Şüpheliye, korunan hayvanların ticaretini yapmak suçundan 4 milyon 331 bin 830 lira ceza kesildi, kuşlar yeniden doğaya salındı.
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