Sınırda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı
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Sınırda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sınırda 33 bin paket kaçak sigara yakalandı
26.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:18

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi.

1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar 4'üncü Hudut Bölük Komutanlığı Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 33 bin 464 paket kaçak sigara ele geçirildi. Hudut birlikleri gözaltına alınan şahısları adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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