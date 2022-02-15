Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
 - Güncelleme:
Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İPSALA, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Ş.B., S.Z. ve E.Z.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title