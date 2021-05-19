Sınırda 19 Mayıs coşkusu
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Sınırda 19 Mayıs coşkusu

Sınırda 19 Mayıs coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla konvoy düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla konvoy düzenlendi.

Sınır ilçesi Akçakale'de 19 Mayıs nedeniyle çelenk töreninin ardından polis, asker ve belediye araçlarından oluşan konvoy ilçe caddelerinde siren çalarak tur attı. Korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar için düzenlenen Türk bayraklı konvoya vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. - ŞANLIURFA

Sınırda 19 Mayıs coşkusu
Sınırda 19 Mayıs coşkusu
Sınırda 19 Mayıs coşkusu
Sınırda 19 Mayıs coşkusu
Sınırda 19 Mayıs coşkusu
Sınırda 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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