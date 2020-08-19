Sınırda 15 kaçak cep telefonu yakalandı Kilis'te, yasa dışı yolla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişiler, askerin "dur" ihtarına uymayarak geri kaçtı.

Kilis'te, yasa dışı yolla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişiler, askerin "dur" ihtarına uymayarak geri kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Elbeyli İlçesi-Suriye sınır hattı birinci derece askeri yasak bölgede bir grubu fark ederek "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheliler, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tekrar Suriye tarafına kaçtı.

Şüphelinin taşıdığı çantalarda ise 15 adet gümrük kaçağı telefon bulundu.

Kaynak: AA