Sınırda 15 kaçak cep telefonu yakalandı Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis 1'inci Hudut Alayı sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye kaçak sigara geçirmek isteyen bir guruba hudut birliklerinin müdahale etmesi sonucu şüpheliler Suriye'ye kaçtı. Arazide yapılan aramada, 15 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan kaçak telefonlar İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA