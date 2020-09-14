Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı
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Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı
14.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:55

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye giden iki ayrı aracı durdurdu. İki araç risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına gönderildi. Araçlarda yapılan aramada 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İki sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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