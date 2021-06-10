"Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" Konferansında ülkeler arası iş birliği vurgulandı

Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans, Antalya'da düzenlendi.

Türkiye'nin, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferans, Antalya'da düzenlendi.

Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen, Arnavutluk ve Bosna Hersek'in devlet başsavcıları, Bulgaristan, Moldova ve Romanya'nın da devlet başsavcılığı temsilcilerinin katıldığı konferansta, suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki hukuki iş birliği konuları değerlendirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın ağırladığı turist bakımından Türkiye'nin turizm başkenti olarak nitelendirildiğini söyledi.

Kentin 2019'da 15 milyon 800 bini yabancı yaklaşık 20 milyon misafir ağırladığını aktaran Yazıcı, yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) rağmen ise geçen yıl turist ağırlamaya devam ettiğini, bu yıl ise daha fazla turist beklediklerini kaydetti.

Yazıcı, konuklara kentteki tarihi ve kültürel yerleri de gezmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Antalya'da güvenlik güçleri ile adli makamlar arasında da koordineli çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Yazıcı, "Dünya çapında örgütlü suçlarla hep beraber mücadele etmemiz gerekir." dedi.

"İş birliği mekanizmaları geliştirilmeli"

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da başta terör suçları olmak üzere tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı, silah, mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, organ ve doku kaçakçılığı gibi suçları işlemek üzere kurulan suç örgütlerinin aynı anda birden fazla ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu suç örgütleriyle mücadelede tek başına yürütülecek çalışmaların eksik kalabildiğini ya da amacına ulaşamadığını belirten İnal, "Bu nedenle sınıraşan örgütlü suçlarla mücadele kapsamında ülkeler arasında, uluslararası iş birliği ve koordinasyonun artırılması büyük önem arz etmektedir. Bölge ülkeleri arasında tesis edilen iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, sınıraşan suçlara karşı mücadelede bizleri daha başarılı kılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun