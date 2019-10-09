Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

09.10.2019 14:15
Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA
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