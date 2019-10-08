Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.

08.10.2019 14:40
Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgelerde kullanılacağı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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