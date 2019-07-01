Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bir süre dinlenen komandolar ikmallerini tamamladıktan sonra Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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