Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA