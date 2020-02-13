Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı
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Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevkiyatı yapıldı.

13.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:18
Sınıra zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve sevkiyatı yapıldı.


Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 60 araçlık konvoy, 'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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