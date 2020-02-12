Sınıra zırhlı araç sevkiyatı sürüyor
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Sınıra zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

12.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:57
Sınıra zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

'nin kentine sınırı olan 'ın ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.


Türkiye'nin değişik illeri ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar, Suriye sınırına gönderildi. Konvoy halinde yola çıkan araçlar, Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye'nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakolu'na ulaştı. Konvoyun yaklaşık 50 araçtan oluştuğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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