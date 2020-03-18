Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (6) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karakola gaz bombası atılması Askerlerin gaz bombasını dışarı atması Yaralılardan detaylar Yaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karakola gaz bombası atılması

Askerlerin gaz bombasını dışarı atması

Yaralılardan detaylar

Yaralılara müdahale edilmesi Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

EDİRNE - Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor.

Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.

Türk sınır karakolunada gaz bombası düşüyor

Yunan sınır güçlerinin attığ gaz bombaları Pazarkule Sınır Karakolu'na da sıklıkla düşüyor.

Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA