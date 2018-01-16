Sınıra Yapılan Askeri Sevkiyat Kızıltepe'ye Ulaştı

Suriye sınırına gönderilen zırhlı araçlar, Mardin'in Kızıltepe ilçesine ulaştı.

Öte yandan, dün sınıra zırhlı araç taşıyan tırlar ise döndü. Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı araç yüklü tırlar, Kızıltepe ilçesine ulaştı. Tırların buradan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan, dün sınıra zırhlı araç taşıyan tırlar ise araçları bıraktıktan sonra döndü. - MARDİN