Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler
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Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler

Avrupa'ya gitme hayali ile 4 gün boyunca yürüyen mülteci ailenin 10 aylık bebekleriyle zorlu yolculuğu yürek burktu.

04.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:16
Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler

'ya gitme hayali ile 4 gün boyunca yürüyen mülteci ailenin 10 aylık bebekleriyle zorlu yolculuğu yürek burktu.


Avrupa'ya gitmek için 'dan yola çıkan mülteci aile, kucaklarında battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile 'ye ulaşmak için 4 gün boyunca yürüdü. Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan ailenin zorlu yolculuğu yürekleri burkarken, minik bebeğin ise her şeyden habersiz olduğu görüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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