Sınıra tel çeken GKRY iki devletli çözüme yaklaşıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kuzeyden gelen göçmen geçişi ve kaçakçılıkla mücadele bahanesiyle Lefkoşa'nın batısında ara bölgenin kendi tarafında kalan sınırına tel çit çekiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), kuzeyden gelen göçmen geçişi ve kaçakçılıkla mücadele bahanesiyle Lefkoşa'nın batısında ara bölgenin kendi tarafında kalan sınırına tel çit çekiyor. GKRY'deki muhalefet partileri, adada iki devletli yapıya hazırlık yapıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, GKRY'de Denya köyünden başlayarak batı istikametinde Denya-Akaki-Peristerona-Astromeritis-Kato Koutraphas-Ayios Nicolaos arasında kalan yaklaşık 25 kilometrelik bölümde tel çit çekme faaliyetine başlandığı öğrenildi. Lefkoşa'nın batısındaki Astromeritis'ten öncelikle Lefkoşa Havaalanı'na kadar olan bölgeye inşa edilen tel çit, kuzeyden gelen göçmen geçişini ve kaçakçılığı durdurmaktan ziyade KKTC'nin sınırlarını ve iki devletli çözüm önerisini kabullenme eğilimi olarak kabul ediliyor.

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) başta olmak üzere GKRY'deki muhalefet partileri de tel çitlerin mültecilerin geçişini engellemek için inşa edilmediğini, dünyanın hiçbir yerinde mülteci sorununun dikenli tellerle ve duvarlarla çözülemediğini belirterek, adada iki devletli yapıya hazırlık yapıldığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı