Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gelen çok sayıda obüs, tank, zırhlı personel tırları Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY