Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor
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Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.

14.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:14
Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.


Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gelen çok sayıda obüs, tank, zırhlı personel tırları 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.


Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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