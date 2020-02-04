Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi
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Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi

Takviye amaçlı sınır birliklerine gönderilen uzun namlulu tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları drone ile havadan görüntülendi.

04.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:06
Sınıra tank ve zırhlı araç sevkiyatı havadan görüntülendi

Takviye amaçlı sınır birliklerine gönderilen uzun namlulu tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde zırhlı araç ve tank hareketliliği yaşandı. Oğulpınar Karakolundan çıkan tank ve zırhlı personel taşıyıcı araçları Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gitti. Tanklar geçerken vatandaşlar da büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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