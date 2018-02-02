Sınıra Tank Sevkiyatı Sürüyor
AFRİN HAREKATI'NDA 15. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sınıra Tank Sevkiyatı Sürüyor

KİLİS (İHA) – Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

Sınıra Tank Sevkiyatı Sürüyor

KİLİS (İHA) – Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı. Buradan Afrin'e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi. - KİLİS

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